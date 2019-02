Beatriz Gutiérrez se deshace de Javier Lozano en Twitter

Redacción/SIPSE

Cancún.- La esposa de Andrés Manuel López Obrador ha mandado “por un tuit” a Javier Lozano Alarcón... y “directito” a Palacio Nacional.

El “desconton” se dio cuando el expanista citó en uno de sus tuits, con el tono burlón que le caracteriza, a Beatriz Gutiérrez Müller, quien en ese momento intercambiaba mensajes con los periodistas Katia D’Artigues (@kdartigues) y Joaquín López Dóriga (@lopezdoriga) sobre el futuro del Consejo Nacional contra la Discriminación y el presupuesto para proteger a las mujeres e hijos víctimas de la violencia familiar.

No me asumo como primera dama de nada ni de nadie. Me topé con algunas responsables de estancias infantiles en la calle, y con gusto transmito su preocupación, como lo haré con la suya. Repito: quejas al gobierno, diríjanse a Palacio Nacional, por favor. Incluido usted. https://t.co/p5VVzgjryd