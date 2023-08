Beatriz Paredes sigue en la contienda rumbo a México 2024

Tras el retiro de Santiago Creel, Beatriz Paredes dijo que no va a declinar a su aspiración por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM).

Cuestionada sobre si la cohesión panista fue detonada porque el PRI asustó a sus aliados, pidió a sus críticos superar esos análisis.

"Lo único que me asusta es el coco y eso se resuelve prendiendo la luz porque te das cuenta que el coco no existe. Eso es irse con las leyendas. Los militantes son gente con criterio. Estamos tratando de avanzar en la democratización del País con fuerzas políticas más serias. Entonces no entiendo cómo se utilizan cartabones analíticos que francamente están superados" , dijo.