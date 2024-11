Biden abordará solicitud de Sheinbaum sobre ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su contraparte de Estados Unidos, Joe Biden, le aseguró que revisará la solicitud relacionada con la entrega de información sobre la detención de Ismael Zambada García, alias ‘El Mayo’, líder del Cártel de Sinaloa.

Este miércoles, reveló que durante la reunión que sostuvo con Biden en Río de Janeiro, Brasil, en el marco de la Cumbre del G20, el demócrata no dio una respuesta directa pero abordará el tema, sin precisar cuándo ofrecerá la información solicitada.

"En efecto, al presidente Biden le planteé que era importante para México tener toda la información relacionada con la reciente captura (del 'Mayo'). Él escuchó, no tuve una respuesta directa, pero escuchó la propuesta y me dijo que lo iba a revisar", detalló Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La mandataria señaló que abordó el tema del arresto con Biden en la reunión bilateral porque es un tema que ha mencionado públicamente en sus conferencias matutinas.