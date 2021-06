Bitcoin a las 17:35 horas este lunes 28 de junio de 2021; Reino Unido restringe a Binance

En algunos casos se está tomando la decisión de prohibir operaciones con estas monedas. Tal es el caso del Reino Unido que ha frenado los intercambios de la empresa Binance.

Las criptomonedas ahora deberán enfrentar un nuevo obstáculo para seguir operando y mantener el nivel de interés por parte de las personas. Pues, de acuerdo con Financial Times, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha prohibido a la principal firma de intercambio de criptomonedas, Binance, realizar actividades reguladas en el país, eso incluye a Binance Markets Limited y su matriz Binance Group.

No se dieron a conocer muchos detalles de porqué el organismo de control decidió bloquear las operaciones de Binance, solo señaló que una "imposición de requisitos" impidió que Binance operara.

Ahora, Binance tiene hasta el 30 de junio para confirmar que está cumpliendo con las demandas de la autoridad.

Esto puede representar un problema para las criptodivisas no solo en el Reino Unido sino en todo el mundo dado que Binance es uno de los intercambios de cifrado más grandes del planeta, con ubicaciones en diversos países y un volumen de comercio que lo hace uno de los líderes en la industria.

Tan solo en mayo movió aproximadamente 2.46 billones de dólares.

Además de afectar directamente el comercio de monedas digitales, también se daña la reputación de la empresa y, por ende, ocasiona que algunas personas ya no confíen en invertir en este mercado.

Binance responde a la prohibición

Al respecto, Binance declaró al medio Engadget que se tomaba las obligaciones regulatorias "muy en serio" y que estaba "comprometido" a respetar las reglas dondequiera que operara. Agregó que la prohibición no debería tener un efecto directo en la actividad a través de su sitio web principal. Además, Binance Markets Limited está legalmente separada y "aún no ha lanzado" su negocio en el Reino Unido, por lo que la restricción no representan un problema tan grave.

El precio de Bitcoin ronda en los MXN $686 mil 003

Examinando a detalle la evolución de Bitcoin en México, su valor por una moneda digital se encuentra en $621 mil 443 pesos mexicanos, esto representa un aumento de -1,12%.

Los precios de Bitcoin mostrados en esta página pueden variar al momento que este leyendo artículo.

Captura de pantalla: Bitcoin México.

El precio de Bitcoin al alza

El precio actual de la criptomoneda se ubica en unos $34 mil 477 dólares con un aumento de +0,72%. El rango en el que oscila el Bitcoin va desde los $34 mil 012 a $35 mil 212 dólares.

En cuanto a las operaciones diarias, se refleja un declive -9,2% con un volumen de $35,925 millones.

Captura de pantalla: Diario Bitcoin.

El precio de Bitcoin en tiempo real

(Con información de Diario Bitcoin, AP y Bitcoin México)

