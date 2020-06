Bitcoin hoy jueves 11 de junio de 2020

Ciudad de México.- El precio Bitcoin (BTC ) se ubica muy por abajo de los $9 mil 700 dólares, pero sigue manteniéndose por encima de los 9 mil dólares, por ahora la moneda digital registra una estabilidad.

Examinando a detalle la evolución de Bitcoin, se tiene que la moneda digital se cotiza en unos $9 mil 391 dólares, mientras que en México su valor por una criptomoneda se encuentra en $211 mil 355 pesos mexicanos. El rango en el que oscila el Bitcoin va desde los $9 mil 740 a $ 9 mil 7805 dólares.

Piratas informáticos movieron anoche millones de dólares asociados con el robo al intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016. Según reportó Whale Alert, una cuenta de Twitter que rastrea grandes movimientos criptográficos, en un total de 20 transacciones, los hackers movilizaron bitcoins valorados en $4 millones de dólares.

⚠ 15.176744 #BTC (149,775 USD) of stolen funds transferred from Bitfinex Hack 2016 to unknown wallet



Tx: https://t.co/7mLSCi7RLq