¡Bitcoin hoy martes 2 de junio 2020 alcanza los 200 mil pesos!

Ciudad de México.- El Bitcoin (BTC) se disparó su valor y tuvo un ascenso que lo llevó a alcanzar los USD $10.000 en promedio, esto equivale a 200 mil pesos mexicanos aproximadamente. Los inversores están comprando la mayor criptomoneda, que actualmente llegó a las cinco cifras.

De acuerdo con datos del recurso de monitoreo Coin Metrics el martes 2 de junio, solo en un período de 10 minutos el volumen de comercio alcanzó un gigante de 3 mil 500 BTC.

#Bitcoin prices on Bitfinex just did something very strange and are now trading at a $40 premium to the rest of the market pic.twitter.com/Xe0ttKOpIA