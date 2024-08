Bloquean la autopista México-Puebla por tercer día consecutivo

El bloqueo por parte de ejidatarios en la autopista México-Puebla continúa este jueves 8 de agosto por tercer día consecutivo, ocasionando que cientos de vehículos se queden varados.

Los campesinos alegan que está pendiente el pago de una indemnización por la expropiación de tierras del ejido Ignacio López Rayón, ubicado en el municipio de Tlahuapan en Estado de México, para la construcción de la autopista en 1962.

Los inconformes, que reconocieron el pago a otros ejidos por ese concepto, aseguran que decenas de ejidatarios no han sido liquidados.

El bloqueo persiste desde el martes a la altura del kilómetro 74, por la localidad Santa Rita.

Suman 44 horas del bloqueo en la autopista México-Puebla por parte de ejidatarios y no hay señales de que vayan a liberar la vía, afectando a cientos de personas que quedaron varadas en sus vehículos. Hasta el momento no hay negociación con las autoridades. #EstrictamentePersonal … pic.twitter.com/vrpVcfmxxt

Algunos conductores han intentado salir del bloqueo por brechas, vueltas en ‘U’ mediante la movilización de vallas o en maniobras de reversa.

La desesperación ha llevado a conductores y pasajeros a caminar largas distancias para encontrar alimentos y baños. En tanto, en la terminal de autobuses TAPO, las corridas a Puebla y San Martín Texmelucan son limitadas debido a la falta de unidades.

Las rutas que se abren para esos destinos se realizan por la carretera libre, a vuelta de rueda.

"Debido al cierre de la carretera México-Puebla las corridas no tienen un horario fijo de llegada, tome sus precauciones", se advierte a los usuarios.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los abogados que asesoran a los ejidatarios que mantienen bloqueada la México-Puebla, declarando que el gobierno federal no cederá a sus exigencias porque sólo están queriendo abusar.