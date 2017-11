Menor entra por fractura al hospital y no regresa de anestesia

Agencia

OAXACA.- El menor Edward “N” se fracturó el brazo izquierdo mientras jugaba en su casa, ubicada en Santa María Atzompa, por lo que sus padres lo trasladaron al Hospital del Valle.

No lo intervinieron inmediatamente porque, argumentaron los médicos, había comido y debían esperar algunas horas porque necesitaba de cirugía y debería estar en ayunas. Fue a las 21 horas cuando Edward entró a quirófano.

De acuerdo con Proceso, a sus padres les informaron que la operación duraría dos horas, pero como tardaban en salir comenzaron a inquietarse. Fue a las cero horas de este lunes 27 cuando les informaron que ya estaba estable, pero aún no reaccionaba de la anestesia.

Ante la instancia de los padres por ver al niño, los médicos les volvieron a informar a las 4:00 de la madrugada que todavía no reaccionaba de la anestesia.

“No sabemos de qué murió”, pues los facultativos no les entregaron ningún dictamen médico ni extendieron el acta de defunción.

Fue entonces que comenzaron a buscar un nosocomio que tuviera terapia intensiva porque en el Del Valle no había. En el Hospital de la Niñez no les contestaban, luego les dijeron que no podían aceptarlo porque el menor ya había sido operado, finalmente, lograron trasladarlo al hospital San Lucas, donde falleció.

En el Hospital Del Valle los médicos que lo atendieron fueron el traumatólogo Luis Pérez y la anestesióloga Gabriela Cruz, quienes ahora se niegan a dar la cara, dicen los padres del menor.

Relatan que Pérez y Cruz comenzaron a atender a Edward a las 9 de la noche del domingo 26, a las 4 ó 5 de la mañana de este lunes 27 empezaron a buscar otro hospital porque, dijeron “el niño estaba muy mal”.

Los padres del menor fueron a Hospital Civil, pero no los atendieron porque se encuentra en paro; en de la Niñez tampoco lo aceptaron porque ya había sido intervenido quirúrgicamente. Y luego llevaron al menor al Hospital San Lucas, donde falleció.

Los médicos se acercaron a los padres del menor para decirles que se llevaran el cuerpo. Nunca les dijeron de qué murió Edward ni les dieron ningún acta de defunción, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia contra los facultativos responsables de lo que consideran una negligencia médica, mientras le practican la necropsia de ley a Edward.