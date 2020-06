Muy poco probable que hayan nuevos brotes por el sismo: López Gatell

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud en torno al Sars-Cov-2, que ocasional la enfermedad del Covid-19, el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que es poco posible que por los encuentros que se hayan generado por la evacuación de espacios, crezcan de manera notoria los contagios.

“No consideramos que por los encuentros que se hayan dado cambien el curso de la epidemia, puede ser que en algunos lugares se note un ligero incremento, pero el contacto fue muy breve y difícilmente pueda implicar un cambio importante”.

El especialista sugirió que si se dan estos casos, es importante recordar no correr, no gritar y no empujar, salir en el mayor orden posible y reunirse en los sitios destinado para ello. Es normal que la gente quiera abrazarse en ese momento, que es algo que nos puede llevar a contagiarnos si hay una persona con a enfermedad activa. Pero aun así, se puede hacer de lado, sin enfrentarse cara a cara para evitar el intercambio de fluidos.

“Si hay que evacuar, para estar en un sitio seguro, debe ponerse el cubrebocas y mantenerse a sana distancia. El abrazo en ese momento es casi inevitable, pero al menos procurar no besarse. Regresando al sitio original hay que lavarse las manos y si hubo un contagio tenemos que estar pendientes del desarrollo de posibles síntomas en los siguientes 7 días”.

El Dr. Gatell explicó que así como hemos aprendido a convivir con amenazas como los terremotos, huracanes o inundaciones que suceden de manera inesperada pero que sabemos que pueden darse y nos hemos preparado, tenemos que aprender a convivir con el virus que produce el COVID.

“Necesitamos prepararnos para vivir y convivir con un virus como el Sars-Cov-2, es necesario porque la epidemia de COVID-19 muy probablemente estará presente en diferentes oleadas durante dos o tres años, y por eso es indispensable que cambiemos nuestras prácticas higiénicas, que adoptemos el uso de cubrebocas en espacios cerrados, el lavado permanente de manos y la sana distancia en todas nuestras acciones públicas y no solo durante la fase más activa de la pandemia”, afirmó.