MONTERREY.- Entre las causas del suicidio de un estudiante de la Prepa Tec Valle Alto, identificado como Jakob ‘N’ y confirmado por las autoridades policiacas y por la misma institución a través de un comunicado, se encontraría el acoso y bullying del que era víctima, según una compañera del joven que ayer burló la seguridad, ingresó con un arma y se dio un tiro en un baño del plantel.

“Él siempre fue víctima del bullying, siempre quería agradar a los demás y lo insultaban, quería hacer amigos y se burlaban de él. Eso hacía que se apartara de todos, se metía mucho en los videojuegos, desde hace un año se rumoró que se le detectó Asperger, lo cual lo volvió más apartado de todos, es lamentable porque él quería tener amigos", indicó la joven estudiante, quien pidió el anonimato, reporta la página web del periódico Excélsior.

En su estado de WhatsApp, actualizado el 14 de febrero, el joven fallecido menciona en alemán "Allein und ungeliebt", lo que se traduce como "Solo y sin amor".

Su cuenta de Facebook, con 30 amigos y escasas publicaciones, muestra su gusto por "Harry Potter", "Star Wars", "Indiana Jones", "Game of Thrones" y los videojuegos. En Twitter, a donde se unió hace apenas un mes, también realizaba publicaciones relacionadas con "Harry Potter".

Los hechos de ayer generaron preocupación entre la comunidad por el ingreso de armas a los planteles educativos.

En pleno Día Mundial por la Prevención del Suicidio, el alumno se disparó en los baños de su escuela y conmocionó a la ciudad que aún tiene presente lo ocurrido en enero de 2017, en el Colegio Americano del Noreste, cuando un adolescente abrió fuego contra su maestra, dos compañeros y luego se disparó.

“Estos hechos nos hacen pensar qué hacemos como padres, no ponemos atención en las cosas de los hijos, nos preocupamos nada más por darles cosas materiales, pero no por saber cómo se sienten y queremos que la escuela haga nuestro trabajo. Ya son dos casos que suceden en el Estado donde se ven involucradas armas y muertes. No debemos de dejar de lado nuestras obligaciones y cumplir como padres en todo", indicó Luis Gerardo Treviño, de Fortaleza Ciudadana.

El Tec de Monterrey reforzará la prevención

Luego de los hechos, el Tecnológico de Monterrey informó que reforzarán campañas de tutoría y acompañamiento entre alumnos.

En un comunicado interno, la institución reiteró su solidaridad y condolencias a familiares de Jakob ‘N’, quien era estudiante de Quinto Semestre de Preparatoria.

Las autoridades del Tec de Monterrey informaron que han expresado su solidaridad y condolencias a su familia y que los están acompañando en este difícil proceso para asegurarse de que cuenten con el apoyo necesario de la institución.

Dicho apoyo profesional se brinda también a quienes estuvieron cerca de lo ocurrido, agregó Víctor Gutiérrez Aladro, vicepresidente Región Norte de la institución.

“En el Tec de Monterrey desde hace varios años hemos venido implementando programas de apoyo para fortalecer el bienestar y consejería de los jóvenes con programas de tutoría y acompañamiento”, dijo.

No obstante, resaltó, “sabemos que nunca es suficiente cuando se trata del bienestar y seguridad de nuestros alumnos. Seguiremos trabajando para reforzar al máximo estos programas”.

En este contexto, señaló que los alumnos que estaban en las instalaciones se encuentran bien y las clases del campus se suspendieron durante el día de ayer y se reanudaron hoy.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León estuvo en el lugar de los hechos y emitió la información correspondiente a los padres y a la institución. Las conclusiones de su investigación se harán del conocimiento de los padres tan pronto se obtengan los dictámenes periciales y las demás diligencias necesarias para la investigación”, detalló.

Las autoridades del Tec señalaron que por respeto a la privacidad del alumno y de su familia no difundirán más detalles.