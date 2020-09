Ahora sí 'vuelan' los cachitos para la rifa de AMLO

Guadalajara.- Los boletos para el sorteo del avión presidencial promovido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -en realidad serán 100 premios de 20 millones de pesos que suman el valor de la aeronave-, están "volando" en puestos de Guadalajara.

En locales donde se venden "cachitos" para la rifa que realizará la Lotería Nacional el 15 de septiembre, se reporta la venta de hasta 40 boletos por día, cada uno con precio de 500 pesos.



"Se están vendiendo rápido, la gente viene y se lleva su cachito, algunos dicen que es para apoyar a Andrés Manuel", comentó José de Jesús Franco quien tiene un puesto de billetes de lotería en la esquina de Morelos y Pedro Loza.



Su local es reconocido porque en 1999 vendió los 20 boletos que ganaron la suma de 100 millones de pesos del Premio del Milenio.

Personal del edificio de la Lotería Nacional confirmó que existe alta de manda de los boletos para la rifa del "avión"; durante una hora, se observó que en esa tienda tres personas compraron 22 tiques en total.



Margarita Moreno compró cinco boletos para la rifa de AMLO en el inmueble de Lotería Nacional; expuso que decidió invertir 2 mil 500 pesos impulsada por un familiar, para probar suerte, pues ya ha participado en otros sorteos donde ha obtenido 600 pesos y una onza de plata.



"Fue por impulso de mi cuñado, él traía la idea de a ver si nos sacábamos algo, y no andamos tan mal con la suerte por eso nos decidimos (a comparar billetes). Yo veo bien este sorteo de la rifa del avión, porque no está bien que mientras el pueblo no tiene para comer haya funcionarios que se mueven en carros de lujo", comentó.



En abril pasado, de acuerdo con la Asociación de Billeteros de Jalisco, a la entidad habrían sido enviados 10 mil boletos de la rifa, aunque se había previsto que llegaran 100 mil "cachitos". Su venta se suspendió por el inicio de la pandemia.



Quienes también se sumaron a la rifa de AMLO son los diputados locales de Morena, Arturo Lemus y Norma Valenzuela, pues en sus redes sociales difundieron fotos en las que presumen haber comprado su "cachito" e invitan a ciudadanos a sumarse.



"Ya estoy preparado para el sorteo, los invito a comprar su boleto; les informo que son 100 premios de 20 millones de pesos. El dinero recaudado será destinado para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a personas de escasos recursos. Si ya compraste tu boleto te deseo mucha suerte y si no lo has comprado, te recuerdo que quedan pocos días, el sorteo se realizará el día 15 de septiembre", publicó Lemus.