Es oficial: La SEP publica en el DOF fechas de cierre e inicio del ciclo escolar

Cancún.- El Diario Oficial de la Federación publicó este viernes el calendario oficial que marca las fechas de cierre del actual ciclo escolar actual y del inicio del que está por comenzar.

De acuerdo con la publicación, el próximo lunes 8 de junio se realizará la Sesión de Consejo Técnico Escolar y el cierre oficial del ciclo escolar para el nivel básico será el 19 de junio próximo, aunque el programa Aprende en Casa para la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) concluyó este viernes.

“Las clases a distancia, lo que llamamos Aprende en Casa, concluyen precisamente el 5 de junio, o sea, el día de mañana. A partir del día de mañana cambia Aprende en Casa por una programación que va a ser divertida, lúdica, formativa, pero en donde ya no hay preguntas, ya no hay tareas, ya no hay nada más que sentarse a aprender de forma libre, por eso lo llamamos Verano Divertido”, explicó este jueves Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en entrevista con Joaquín López-Dóriga.

El DOF especifica que el criterio de asistencia del 80% para estudiantes de 3º a 6º grado de primaria y de 1er a 3er grado de educación secundaria, “no será considerado para la acreditación y promoción de grado o nivel educativo del ciclo escolar 2019-2020”.

No habrá examen de admisión para entrar a la secundaria

Igualmente menciona que a quienes transiten de 6° de primaria a 1° de secundaria, no se les aplicará exámenes de asignación.

“Los criterios para ubicar a los educandos serán su calificación, la proximidad del lugar de residencia a la escuela, la proximidad del centro de trabajo del padre, la madre o tutor a la escuela, o el hecho de tener hermanas o hermanos cursando la secundaria en la misma escuela”.

Así quedó el calendario para el nivel básico en México

En lo referente a las fechas oficiales del calendario escolar, que sufrió cambios por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia, el DOF publicó lo siguiente:

8 de junio - Sesión de Consejo Técnico Escolar.

- Sesión de Consejo Técnico Escolar. 18 y 19 de junio - Comunicación de los resultados de la evaluación y entrega de boletas y certificados en formato electrónico.

Comunicación de los resultados de la evaluación y entrega de boletas y certificados en formato electrónico. 19 de junio - Fin del ciclo escolar 2019-2020.

Fin del ciclo escolar 2019-2020. 20 al 31 de julio - Capacitación docente y Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar.

Capacitación docente y Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar. Agosto - Periodo de regularización para estudiantes de educación secundaria.

- Periodo de regularización para estudiantes de educación secundaria. 8 y 9 15 y 16 agosto - Examen de ingreso al tipo medio superior en la Ciudad de México y zona metropolitana.

- Examen de ingreso al tipo medio superior en la Ciudad de México y zona metropolitana. 3 al 5 de agosto - Jornada de limpieza escolar e instalación de la Comisión de Salud.

Jornada de limpieza escolar e instalación de la Comisión de Salud. 6 y 7 de agosto - Trámites de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021.

Trámites de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021. 10 de agosto - Inicio del ciclo escolar 2020-2021.

Inicio del ciclo escolar 2020-2021. 10 al 28 de agosto - Diagnóstico y plan de reforzamiento.

Este es el calendario oficial para el nivel medio superior