"No me van a callar tras medio siglo de crítica al poder": Enrique Krauze

Ciudad de México.- "Medio siglo de crítica al poder. Ninguna difamación podrá borrarlo. Y ninguna intimidación podrá acallarme", escribió el historiador, escritor e intelectual mexicano Enrique Krauze en su cuenta de Twitter, horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que "el grupo que encabeza Enrique Krauze y (Héctor) Aguilar Camín eran los jefes durante todo el periodo neoliberal".

El autor de libros como "Caudillos intelectuales" reiteró así su crítica al poder, y acompañó su mensaje con una fotografía con las portadas de varios de los libros de su colección "Ensayista Liberal", de un par de discos de la serie "Sexenios" y ejemplares de la revista "Vuelta".

Medio siglo de crítica al poder. Ninguna difamación podrá borrarlo. Y ninguna intimidación podrá acallarme.

A través del tuit publicado a la tarde de este lunes, Enrique Krauze reiteró su postura y le contestó al Presidente López Obrador, que la mañana de este lunes durante su conferencia matutina, dijo que Krauze y Aguilar Camín, "además de sus empresas editoriales, tenían mucha influencia en el gobierno y acomodaban a sus cercanos en universidades, en centros de investigación. Eran padrinos en el mundo intelectual".

El editor de la revista "Letras Libres" y director del proyecto Clío, respondió igual que lo hizo hace poco más de una semana a las declaraciones del director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien le aconsejara "fraternalmente guardar silencio o cambiarse de país". Entonces, Krauze escribió, también en Twitter: "Esta es mi obra sobre mi patria. No me iré nunca".

Este lunes en la mañana el Presidente dijo que los "intelectuales orgánicos" no le van a quitar su "derecho a la palabra", luego de que el jueves pasado se difundiera una carta firmada por 650 integrantes de la comunidad científica y cultural en la que señalaron que la libertad de expresión "está bajo asedio en México" y con ello, "está amenazada la democracia".

"(Los intelectuales) usaron un término (en el desplegado), dijeron que 'estoy degradando' la tribuna presidencial. No quieren que yo hable así, imagínense, si nos querían quitar cuando luchábamos por la transformación, hasta el derecho a la esperanza y no pudieron, mucho menos ahora me van quitar el derecho a la palabra, a decir lo que siento", declaró el Presidente.