Candidatos y tortillas: objetivos del crimen organizado en México, advierten medios de EU

Los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post publicaron dos reportes donde advierten por la situación de violencia que se vive en México en dos ámbitos distintos: las elecciones y la industria de las tortillas.

De acuerdo con el artículo publicado por The Washington Post titulado "Cómo los cárteles de México se infiltraron en el negocio de las tortillas", cientos de tortillerías en el país se ven amenazadas por grupos armados, quienes se han involucrado cada vez más en diferentes industrias del país.

Retomando cifras del Consejo Nacional de la Tortilla, al menos 15 por ciento de las tortillerías del país son extorsionadas regularmente.

El artículo habla también de la violencia durante el periodo electoral, tema retomado por The New York Times en su portada este domingo 26 de mayo.

"Los asesinatos de candidatos señalan una amenaza al núcleo de la democracia de México", dice el artículo titulado "Uno de los trabajos más mortíferos en México: postularse para un cargo público".

Agrega que de acuerdo con un análisis del diario, 36 personas que aspiraban a un cargo público han sido asesinadas desde el verano del año pasado.

"Pero los analistas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que los cárteles envalentonados están sembrando el miedo en las carreras a nivel local a medida que amplían su alcance a la extorsión, el tráfico de inmigrantes y la producción de alimentos… Para aumentar la sensación de terror, no sólo los candidatos sino también sus familiares son cada vez más blanco de ataques, con al menos 14 asesinados en los últimos meses",

dice el texto del NYT.