Capitolio de EU advierte tomar medidas si AMLO expropia Calica

Senadores de Estados Unidos advirtieron que si el presidente Andrés Manuel López Obrador expropia los terrenos y la terminal marítima en Quintana Roo propiedad de la firma estadounidense Vulcan Materials implementarían medidas para que ninguna otra nadie pueda beneficiarse de tal acción.

En una carta enviada el jueves a la Canciller mexicana Alicia Bárcena, Senadores republicanos y demócratas repudiaron la intención de declarar como Área Natural Protegida la cantera de piedra caliza de la empresa Sac-Tun, antes llamada Calica, y que incluye también la terminal marítima de Puerto Venado.

🧵NEW: Alabama’s @SenTuberville and @SenKatieBritt are continuing to advocate for Birmingham-based Vulcan Materials Company in its ongoing dispute with Mexican government. Today, they led a letter urging GOM officials to work toward a solution between Vulcan and the GOM. pic.twitter.com/G0c3k4G8gb