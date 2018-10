Interceptan caravana de migrantes antes de llegar a Oaxaca

Agencia

MÉXICO.- La Policía Federal (PF) instaló un bloqueo entre los límites de Chiapas y Oaxaca por donde la Caravana Migrante pretendía continuar su paso entre Arriaga, Chiapas, y el estado de Oaxaca.

De acuerdo con el Comisario general de la PF, Benjamín Grajeda Regalado, el objetivo del bloqueo es hacerle saber a la caravana las características del programa “Esta es tu casa”, que anunció la víspera el presidente Enrique Peña Nieto.

Explicó que el retén sólo permitirá el paso de aquellos migrantes que se apeguen al programa de refugiados del Instituto Nacional de Migración, indicó el portal Excélsior en su sitio web.

Dijo que espera que los migrantes se sumen al programa para poder atenderlos y puedan acceder a beneficios como una identificación temporal.

Explicó que con ello ya no pondrán en riesgo su vida en transportes inadecuados o en carreteras en las que avanzan vehículos pesados que no dejan espacio a la caravana.

El comisario no precisó el número de elementos que se encuentran desplegados en la zona, sin embargo, destacó que cuentan con equipos de protección y que no ocasionarán ningún tipo de agresión o violencia, simplemente, no permitirán el paso.

Por su parte, el ombudsman de Oaxaca Arturo Peimbert, dijo que, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Chiapas y defensores de los derechos humanos civiles realizarán una barrera física para procurar un diálogo y no una confrontación entre las autoridades y los migrantes.

Señaló que el bloqueo no estaba previsto, sin embargo, trabajarán para abrir espacios de comunicación entre los gobernadores de Chiapas y Oaxaca para abrir las puertas a los migrantes, toda vez que consideró que esta no es la mejor manera para solucionar la crisis.

La Caravana Migrante partió a las 03:00 horas de hoy de Arriaga, Chiapas, y avanzó cerca de cuatro kilómetros hasta que la vanguardia fue alertada por defensores de los derechos humanos para evitar una confrontación.

Por ahora permanecen a la espera de la decisión que tomen las autoridades, no obstante, algunos amenazan con continuar su marcha por los cerros.