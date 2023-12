Carmen Aristegui teme por su seguridad tras espionaje de Pegasus

Durante su testimonio en el primer juicio relacionado con el caso Pegasus en México, Carmen Aristegui expresó ante el tribunal que, luego de ser víctima de espionaje junto a su hijo, ha experimentado una pérdida de confianza en la seguridad de su privacidad.

Entre enero de 2015 y julio de 2016, fecha en que llevaba a cabo investigaciones periodísticas como la de la Casa Blanca, Aristegui recibió por lo menos 14 mensajes por SMS con los que se trató de infectar su celular con el malware.

Asimismo, su hijo Emilio también recibió varios de estos mensajes durante ese tiempo.

Los textos eran desde supuestos avisos de la Embajada de Estados Unidos, por algún problema surgido con su visa, o de facturas telefónicas de más de 17 mil pesos, hasta falsos mensajes de UNO TV sobre un ataque a la página de internet de Aristegui Noticias o incluso un mensaje personal en el que le informan del fallecimiento de un familiar.

Todos los mensajes estaban diseñados para darle click y que la persona, en este caso Aristegui, cayeran en la trampa.

"Tuvo un costo alto (la publicación de investigaciones periodísticas), un allanamiento a nuestras oficinas y desde luego el espionaje con este malware que llamo siniestro. Las fechas en que mi hijo fue espiado en Estados Unidos, Francia y Alemania coincide con algunas investigaciones periodísticas como la del casero de Miguel Osorio Chong", dijo ante el juez Luis Benítez Alcántara.