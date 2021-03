Carpetas por diversos delitos a mujeres están incrementando, afirma Godoy

Ariadna Rotceh Barragán Lobo

MÉXICO.- Las carpetas por diversos delitos a mujeres están incrementando, lo que más allá de implicar que las agresiones a ese sector están subiendo, podría significar que la cifra negra de la no denuncia se está reduciendo. Así lo percibe Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la CDMX.

"Se están animando a denunciar más", dice en entrevista a Agencia Reforma.

Los retos son amplios: restituir la confianza de la ciudadanía para que más mujeres dejen de normalizar los micro machismos, y vincular a proceso a todos los agresores.

Pese a que en 2020 se redujo el feminicidio, en otros delitos hubo un incremento, ¿a qué se debe?

“Todos los delitos que no hemos podido disminuir nos preocupan. Queremos que disminuya la cifra negra también, justo en estos delitos muchas mujeres todavía no se deciden, cuando son víctimas de un delito, a denunciar ante la Fiscalía”.

En especial la violación te deja en una situación muy vulnerable. Hemos echado a andar una nueva forma de tratar estos delitos con una célula, una unidad especializada en la investigación del delito de violación. Tenemos ya la unidad de atención especializada en el delito de violación aquí en la fiscalía de sexuales, pero lo estaremos echando a andar, yo espero la semana que entra, en los centros de justicia”.

Más que un incremento de los delitos, ¿están alzando más la voz?

Yo quisiera pensar que, efectivamente, las mujeres están denunciando, se están animando a denunciar más. Que no permiten ya que se quede impune un tocamiento que les hacen en el transporte público, palabras soeces, muchas acciones que antes decían 'pues bueno, no pasa nada'. Pero creo que tenemos que trabajar mucho más para que las mujeres se empoderen y puedan hablar cuando son víctimas de algún delito.

Ha dicho que no está satisfecha con la productividad ¿a qué se refiere?

“Si nosotros comparamos la incidencia con la productividad, las denuncias que tenemos, con lo que logramos vincular, es todavía una cifra muy baja, el porcentaje en relación a la incidencia, por eso digo: nos falta mucho”, acotó.

¿Qué hace falta para vincular a proceso a los agresores?

“Estamos con el cambio de protocolos para investigación. Estamos trabajando, por un lado, en lo que se va presentando, pero también buscando abatir el rezago porque, a fin de cuentas, una carpeta es una mujer violentada”, refirió Godoy.

¿Qué le diría a una mujer que se siente atrapada en un círculo de violencia?

Que no está sola, que hay un gobierno, una fiscalía que la protege, que la acompaña, le da atención integral. Que no es en vano que denuncien, que nos tengan confianza y que no les vamos a fallar.

