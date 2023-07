Caso Ayotzinapa: AMLO niega participación del Ejército y la Marina

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es cierto que el Ejército y la Marina hayan bloqueado la información oficial sobre el caso Ayotzinapa, como lo indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En su conferencia matutina de este jueves, López Obrador defendió a las fuerzas armadas y aseguró que se ha avanzado en el caso por la colaboración de Sedena y Semar.

‘Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos, y no solo funcionarios menores, o personas de pocas influencias, no, está detenido el anterior Procurador de justicia, están detenidos dos generales. Esto debe saberse, porque no se informa, y otros importantes funcionarios públicos. No hay impunidad, y se está actuando’, dijo AMLO.