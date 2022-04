Caso Debanhi: Todo lo que se sabe de la joven desaparecida en Nuevo León

El pasado 08 de abril, una joven de 18 años identificada como Debanhi Escobar desapareció en la carretera Laredo, Monterrey, Nuevo León, tras acudir a una fiesta con amigas, la última información que se maneja sobre este terrible caso, es que las autoridades detuvieron a un sospechoso.

De acuerdo con la información recabada, Debanhi Susana Escobar Bazaldua acudió a una fiesta con amigas en una quinta ubicada cerca de la PGR de Escobedo, pero sus acompañantes se retiraron primero de la reunión.

Hasta el momento se sabe que las amigas de la joven desaparecida declararon que contactaron a un chofer de “confianza” para que la recogiera en la zona donde se encontraba; se destaca que el conductor trabaja para plataformas digitales, pero este servicio se hizo fuera de la aplicación.

Esta última persona encargada de trasladar a Debanhi aseguró que la llevó hasta la carretera a Laredo a la altura de la Colonia Nueva Castilla, alrededor de las cinco de la mañana, por lo que el chofer decidió tomarle una foto, la cual daría legalidad a su declaración.

Luego de esta parada, la joven no ha podido ser localizada por nadie, por lo que el pasado domingo la Comisión Local de Búsqueda en Nuevo León comenzó la exploración de emergencia para dar con el paradero de Debanhi.

Cabe señalar que a raíz de la desaparición de la joven, en redes sociales se mencionó que sus padres acusaron que las amigas habían abandonado a su hija en la carretera.

Mario Escobar, padre de Debanhi, joven que desapareció el sábado pasado, detalló que obtuvieron más información por parte de los investigadores de las líneas de búsqueda así como de las labores que realizan para su localización. pic.twitter.com/V7vgJV840K — elnortelocal (@elnortelocal) April 11, 2022

Padres de Debanhi suplicaban que no fuera a la fiesta

De acuerdo con las declaraciones de los padres de Debanhi, el día que la joven avisó que iría a una reunión con amigas, estos suplicaron que no asistiera pues se manejaba en redes sociales que en Nuevo León se registra la desaparición de 15 mujeres, pero la chica no hizo caso.

“Antes de salir de la casa le pedíamos, le rogamos, no salgas, no salgas, hay una lista de 15 desaparecidas porque es lo que salía en las redes sociales, mi esposa se lo rogó” dijo el padre de Debanhi.

Asimismo, la familia manifestó que guarda la esperanza de que su única hija se encuentre a salvo, así que continuarán buscándola.

“Mi esposa y yo guardamos la esperanza porque es nuestra única hija, no le puedo decir que no, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. No hemos dormido, no hemos comido por pensar que si nosotros degustamos algún taco y que ella no pueda comer, pues sería muy difícil para nosotros”, detalló el padre de Debanhi.

Revelan la última imagen de Debanhi Susana Escobar Bazaldua, la joven desaparecida el 8 de abril en Escobedo, Nuevo León. Desde ese día no se sabe de su paradero. #EnUnaHora | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo pic.twitter.com/AlLzlUj4sW — Foro_TV (@Foro_TV) April 12, 2022

Detienen a sospechoso de la desaparición de Debanhi

Este martes, medios nacionales reportaron la detención de un sujeto presuntamente relacionado con la desaparición de Debanhi.

El hombre fue identifcado como Jesús “N”, de 46 años de edad, el sujeto fue aprehendido en el municipio de Salinas Victoria. Tras su captura se informa que se encontró ropa de mujer en su auto.

Luego de las desapariciones registradas en el estado, los usuarios en redes sociales han acusado que los integrantes de los grupos delictivos se encargan de privar de la libertad a las féminas de manera aleatoria, dicha teoría ya fue desmentida por la Fiscalía de Nuevo León a través de un comunicado.