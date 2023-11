Caso del Magistrade: Fiscalía revela cronología de la muerte de Ociel Baena

Dorian Daniel Nieves Herrera mató drogado a su pareja Jesús Ociel Baena Saucedo, Magistrade electoral de Aguascalientes, y después se suicidó la madrugada del pasado 13 de noviembre, concluyó la Fiscalía estatal con los primeros indicios de un domicilio lleno de sangre.

A continuación te dejamos con la cronología de los hechos en el Fraccionamiento Punta del Cielo, según la indagatoria ministerial y la información proporcionada por la Fiscalía de Aguascalientes.

Bajo influencia de drogas y tras una pelea en la recámara, Dorian Daniel Nieves Herrera atacó durante la madrugada a su pareja Jesús Ociel Baena Saucedo, Magistrade electoral de Aguascalientes, con una navaja de rasurar.

Jesús Figuero Ortega, titular de la Fiscalía estatal, reveló que el cuerpo de Nieves Herrera dio positivo a metanfetamina.

"Los exámenes toxicológicos nos arrojan que la pareja del Magistrade dio positivo para metanfetamina, es lo único, es el resultado que nos da el dictamen químico relacionado con la necropsia, nos dio positivo para metanfetamina, el Magistrade no tiene ningún tipo de sustancia ni narcótico " , explicó el Fiscal Jesús Figueroa Ortega

El domicilio del Magistrade se encuentra en una zona con seguridad privada y acceso restringido.

La agresión comenzó durante la madrugada, luego que la pareja llegó al domicilio de dos pisos ubicado en la capital estatal cerca de la 1:16 horas.

En la recámara, cerca de la cama, comenzó la pelea que provocó que autoridades encontraran gotas de sangre, una lámpara, edredón y cobijas tiradas, así como cajones abiertos.

Durante un lapso de 10 a 15 minutos, el pleito continuó por las escaleras y culminó en la planta baja, donde finalmente fueron hallados los cuerpos encima de grandes charcos de sangre.

Dos navajas de rasurar fueron encontradas en la escena del crimen, según autoridades

El cuerpo del Magistrade Ociel fue hallado con heridas superficiales provocadas por pequeñas navajas para rasurar en brazo, antebrazo y una parte del pecho, pero la herida mortal la recibió en la yugular, en la parte lateral del cuello, mientras se encontraba ya en el primer piso del domicilio.

En el caso de su novio Dorian Daniel, quien se describió con una complexión física parecida al del Magistrade, solo se encontró que sufrió una herida en la mano, presuntamente provocada por la defensa del funcionario, y la herida que se autorrealizó para suicidarse.

Dorian Daniel junto a Jesús Ociel Baena, Magistrade electoral. Desde el pasado 13 de noviembre, tanto en conferencia como en un comunicado, las autoridades locales aseguraron que no hay indicios de que una tercera persona hubiera estado en el departamento durante el momento del crimen y suicidio.

La Fiscalía tomó en cuenta lo siguiente para realizar el descarte:

- Manchas de pisadas y de sangre

- Chapas de las puertas intactas

- Sin manchas de sangre al exterior del domicilio

Cámaras de casas colindantes y del Fraccionamiento no captaron el ingreso de nadie al domicilio de 1:00 a 7:00 horas, periodo en el que se asegura ocurrieron los hechos.

Familiares del Magistrade Baena Saucedo acusaron que las versiones presentadas por la Fiscalía son mentiras, pues la pareja se amaba y no tenían antecedentes de violencia.

Asimismo, Cinthya Baena, hermana del Magistrade, aseguró que este había recibido amenazas hace unos días en redes sociales.

"Justicia, que limpien su nombre, porque es falso todo lo que están diciendo. No nos han avisado nada, no hemos hablado con ellos (Fiscalía). Son mentiras, ellos eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho" , dijo Cinthya Baena, hermana del Magistrade