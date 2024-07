Caso Paola Andrea: se entrega chofer de Didi, el principal sospechoso

Sergio Daniel "N", el chofer de taxi por aplicación implicado en la desaparición y muerte de Paola Andrea Bañuelos Flores, se entregó voluntariamente a las autoridades de la Fiscalía de Ciudad Obregón, Sonora. Sergio Daniel "N" se presentó tras ser considerado el principal sospechoso en el trágico caso que ha conmocionado a la comunidad.

En un video difundido en redes sociales, Sergio Daniel "N" explicó su decisión de entregarse debido al miedo y las amenazas que él y su familia han recibido tras la difusión de noticias sobre el hallazgo de los restos de Paola Andrea.