Caso Segalmex: Dictan prisión preventiva a René Gavira Segreste

Un juez federal dictó hoy la prisión preventiva justificada y ordenó internar en el Reclusorio Norte a René Gavira Segreste, en el proceso por la presunta compra ilegal de títulos bursátiles con valor de 700 millones de pesos con dinero de LICONSA.

Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que si bien el ex jefe de Administración y Finanzas de Segalmex se entregó ayer a las autoridades, la única forma de garantizar la continuación de su proceso es mantenerlo privado de la libertad porque existe el riesgo de que se vuelva a dar a la fuga.

El juzgador dijo que en este proceso en el que le imputan el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, Gavira dejó de presentarse desde hace ocho meses, cuando el procedimiento ya estaba en la etapa intermedia y la Fiscalía General de la República había presentado su acusación.

"Es evidente que desde el 22 de marzo, al no comparecer, mostró su propia voluntad de no someterse al procedimiento, pasaron ocho meses y durante todo este tiempo no hubo ninguna manifestación para justificar su inasistencia ante la Unidad de Medidas Cautelares; de haberse llevado de manera normal este procedimiento, usted hubiera llegado con diversas medidas cautelares" , dijo el juez.