Caso Selgamex: Dejan en Libertad a exdirector Dávila Amerena

Dejan en libertad por falta de elementos en su contra en el caso Segalmex a Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos del organismo, luego de haber sido vinculado a proceso junto a cuatro implicados más.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dejó en libertad al ex funcionario de mayor rango que había sido detenido hasta ahora, considerando que había suficientes datos de prueba para procesar a tres ex funcionarios y un particular por el delito de delincuencia organizada.

Procesados en delito Selgamex

Los procesados son Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex subjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato; Simón Escobar Copca, ex jefe del almacén de Diconsa en Querétaro y Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa.

Además, vinculó a proceso a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Carregin, la empresa que supuestamente simuló la venta de 4 mil 700 toneladas de azúcar.

Durante la pandemia, la paraestatal canceló la mayoría de los pedidos y sólo dejó vigente uno de 7 mil 800 toneladas de azúcar por 142 millones de pesos.

Diconsa pagó la totalidad del contrato a Carregin, pero ésta sólo entregó 3 mil 110 toneladas, devolvió 8 millones de pesos del pago, pero se quedó con 80 millones.

Por este caso, al único al que no vinculó a proceso fue a Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos de Segalmex, pues el juez concluyó que su nombre no aparece en ninguno de los documentos relacionados con la operación de compra-venta de azúcar.

Sale del Altiplano Dávila Amerena

Dávila Amerena salió ayer del Penal del Altiplano, luego de cinco días de internamiento.

A los cuatro procesados, el impartidor de justicia les ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano y les fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Por este asunto, el pasado 2 de marzo, el juez Salazar Hernández ordenó la aprehensión de 22 ex funcionarios, servidores públicos y particulares por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

Hasta el momento, la FGR ha detenido a 9, de los cuales cuatro ya se encuentran procesados y uno libre.

Los otros cuatro detenidos a los que el juez resolverá la situación jurídica son Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de la Dirección Comercial de Segalmex, y Jorge Humberto González Bocardo, ex Coordinador de Operaciones de Diconsa.

También debe resolver si vincula a proceso a José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de Servicios Integrales Carregin, y Gonzalo Mora Nateras, destinatario de recursos recibidos por dicha empresa.

