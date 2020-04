CDMX analiza multar a empresas que no cumplan con "Sana Distancia"

MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México analiza implementar sanciones a las empresas que no están cumpliendo con las políticas de sana distancia para evitar contagios durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

"La Secretaría de Desarrollo Económico junto con el INVEA están iniciando (supervisiones) porque hay centros comerciales donde no se está guardando la Sana Distancia en los supermercados; entonces, si no se guardan las políticas de Sana Distancia y hay una permisividad para que estén llenos los supermercados, lo que significaría gran contagio, entonces se van a tomar medidas ahí", dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que también se está revisando a varias oficinas que no están haciendo el esquema de trabajo en casa, sino que están, inclusive, en algunas de ellas orientando a los trabajadores a que regresen a trabajar. Tras el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre una especie de cercos sanitarios en aquellas zonas donde no hay muchos contagios para que puedan regresar a su actividad de manera paulatina, a partir del 17 de mayo y otros a partir del 1 de junio, Sheinbaum Pardo, consideró que no podría ser posible en la capital del país, pues en todas las alcaldías y en los municipios conurbanos hay contagios.

"En la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana, en realidad tenemos un contagio en las 16 alcaldías y prácticamente en los 57 municipios conurbados, entonces sería difícil plantear una zona no contagiar a otra porque finalmente hay un contagio comunitario en toda la zona. ¿Qué medidas se tendrían que tomar en la Fase 3? pues depende mucho también de que tanto responsablemente cumplamos las de la Fase 2 porque ha habido un incremento en la movilidad, entendemos que hay necesidades de la ciudadanía, pero si hay que guardar la Sana Distancia, evitar congregaciones de personas, si es necesario salir y también nos vamos a orientar principalmente a las empresas que están abriendo y que en realidad deberían de estar cerradas por la emergencia sanitaria", dijo.