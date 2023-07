CDMX: descartan daños por sismo de magnitud 5.2

Autoridades de la Ciudad de México informaron que no se registraron daños a causa del Sismo de magnitud 5.2 que se registró la mañana de este domingo.

Cabe mencionar, que no ameritó la activación de la Alerta Sísmica, pese a que capitalinos sí reportaron la percepción del sismo.

"Por su baja aceleración en la Ciudad de México casi no se percibió. Por lo tanto, no ameritó activación de la alerta sísmica. No se reporta ningún tipo de daño en la capital", detalló el Jefe de Gobierno, Martí Batres.

Zona sur de CDMX siente el temblor

Algunos usuarios de redes sociales subieron sus videos a redes sociales e informaron el movimiento de diferentes objetos, principalmente en la zona sur de la Ciudad.

Algunas Alcaldías donde se sintió el movimiento son Xochimilco, Benito Juárez y Coyoacán.

"Hemos establecido comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías; al momento, solo se ha reportado ligera percepción en algunas zonas", reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías.

🚨De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de #Tsunamis de @SEMAR_mx, tras el #Sismo de magnitud 5.2 al oeste de Cd. Altamirano, Guerrero, por la ubicación del epicentro NO se espera la generación de variaciones del nivel del mar. @laualzua pic.twitter.com/NBMuDVf5EU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 16, 2023

(Con información de Reforma)