'CDMX reanuda clases presenciales', Sheinbaum

Guadalupe Selene Velasco García

MÉXICO.- Después que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunciara que el estado pasaría a semáforo verde este lunes, cientos de estudiantes volvieron a los salones de escuelas públicas y privadas de nivel básico.

En la Primaria Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, los alumnos fueron recibidos por personal vacunado contra Covid-19.

El primer filtro fue la entrega de una carta responsiva y después la revisión de uso correcto de cubrebocas, sanitización de cuerpo completo con un spray, toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.

Aunque no se permitirán ceremonias según los protocolos oficiales, en menos de 10 minutos los pequeños se activaron con música y fueron guiados por sus profesores a los salones.

Los grupos son reducidos y las puertas permanecerán abiertas para inhibir el riesgo de contagio de coronavirus.

Con un caso confirmado de Covid-19 entre estudiantes, la escuela deberá cerrarse en su totalidad, según ha indicado el Gobierno local.

"Sana distancia, no se quiten el cubrebocas, no se toquen, ni se abracen, no compartan su lunch, pero sí pueden decirse que les da mucho gusto verse cuando se encuentren con amiguitos, como a mí me da gusto verlos", decía una maestra a sus 10 alumnos.