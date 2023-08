César Duarte, vinculado a proceso por nuevo desvío de 120 MDP

El ex Gobernador César Duarte Jáquez fue vinculado a proceso en la noche del lunes 28 de agosto, por un nuevo presunto desvío de 120 millones de pesos.

El Juez de Control, Adalberto Contreras, dictó como medida cautelar 10 meses de prisión preventiva.

"En relación a la audiencia inicial dentro del nuevo proceso, materia de la excepción al principio de especialidad, bajo la causa penal 1260/2017, se le dictó vinculación a proceso por delito de Peculado Agravado, fijando además un plazo de investigación complementaria de 2 meses" , expuso la Fiscalía General del Estado.

El pasado 22 de agosto se le cumplimentó la nueva orden de aprehensión por el delito de peculado, relacionado con la empresa Kepler, que extendió facturas por 120 millones de pesos por servicios al Gobierno del Estado que presuntamente no se realizaron.

"El juez conocedor de la causa penal, consideró suficientes los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público, dictando las medidas antes señaladas" , aseveró la dependencia. "La Fiscalía General del Estado reitera que todos los procedimientos que se han desarrollado, se hacen garantizando la aplicación estricta de la ley, respetando garantías individuales del imputado y estableciendo con toda claridad, la oportunidad procesal suficiente para que la defensa alegue lo que tenga que alegar" , agregó.

Durante la audiencia que inició a las 10:00 horas y se prolongó hasta la noche debido a tres recesos, la defensa del ex priista presentó como prueba una llamada telefónica del 2021 entre el ex secretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera y César Jáuregui Moreno, antes de ser Fiscal General del Estado, en la que el primero señala haber recibido presiones para declarar contra ex funcionarios estatales, pero fue rechazada.

La semana pasada, la mandataria María Eugenia Campos informó que las autoridades de Estados Unidos autorizaron al Gobierno del Estado de Chihuahua, la aplicación del denominado Principio de Excepción en el caso del ex Gobernador César Duarte, por lo que se le podrá procesar por delitos distintos al que originó su extradición.

En un video publicado en sus redes sociales, explicó que la solicitud se realizó hace año y medio, por lo que, con base en este consentimiento, se le abrió un segundo proceso penal, en el que se le acusa de cometer el delito de peculado por 120 millones de pesos.

Hoy abrimos un nuevo proceso penal contra el exgobernador, un segundo proceso. Se trata de una nueva causa penal, distinta y adicional a la que actualmente se encuentra en desarrollo.



Recordó que sobre César Horacio D.J. se encuentra abierto otro proceso con cargos por peculado por 96 millones de pesos, que fue la causa por la que se le detuvo en el estado de Florida en 2020 y extraditado dos años después, para ser presentado antes las autoridades chihuahuenses.

Respecto a la nueva orden de aprehensión que le fue ejercida, Campos instruyó a las diversas dependencias del Gobierno del Estado, en especial a la Fiscalía General del Estado, se mantengan pendientes del proceso judicial para coadyuvar por todos los medios posibles en la aplicación de la justicia.

Con ésta, suma Duarte dos vinculaciones a proceso por presuntos desvíos de recursos del erario de Chihuahua.

