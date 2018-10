¿Viajar embarazada? Es posible, pero checa estos consejos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Viajar y estar embarazada no son incompatibles, esperar un bebé no significa que no se puedan realizar unas vacaciones fuera de casa, simplemente hay que tomar ciertas precauciones antes de planear el viaje y visitar al ginecólogo para que de las pautas necesarias antes de empezar la aventura.

De acuerdo con un artículo del diario La Vanguardia, por supuesto cuando el embarazo es de alto riesgo es mejor posponer las vacaciones. Pero si todo va bien, hay que tener en cuenta algunas cosas:

Cuándo viajar

Por regla general, no antes del el primer trimestre (antes de la semana 12) y no después del último trimestre (después de la semana 28). Al principio del embarazo las molestias son intensas: náuseas, vómitos y cansancio, y al final no es muy recomendable.

Transporte

En coche es posible conducir si no hay molestias, de lo contrario es mejor ir sentada detrás, y con el cinturón seguridad puesto por debajo del vientre. Estar sentada durante mucho tiempo es agotador por lo que se aconseja parar cada dos horas para estirar las piernas.

Si se escoge el avión, hay que informarse antes de comprar los billetes para saber hasta qué mes de gestación la compañía permite volar, aunque por norma general se recomienda no efectuar viajes en avión a partir de la semana 32.

Además, es recomendable llevar siempre un certificado médico en el que se indique la fecha prevista del parto, y que informe de que es improbable que el parto sea en las siguientes 72 horas del vuelo.

Una vez a bordo, si el viaje es largo, es mejor un asiento cerca del baño, si puede ser pasillo para facilitar estirar las piernas, se recomienda llevar calzado cómodo que se pueda poner y quitar fácilmente, y caminar cada hora para que se active la circulación, además de beber mucho líquido para no deshidratarse.

Vacunas

Lo ideal sería vacunarse con tres meses de antelación antes de quedarse embarazada, pero como no siempre se prevé lo que va a pasar, si se había planeado un viaje a algún país exótico, es importante informarse de las vacunas necesarias, y si éstas son adecuadas durante el embarazo.

Lo mejor es hablar con el médico de las enfermedades que se pueden contraer y si vale la pena vacunarse, tampoco pasa nada si hay que olvidarse del viaje por el momento, pues supone demasiado riesgo para la madre o el bebé.

Botiquín

Un botiquín básico de viajes debe llevar solo aquellos medicamentos que el médico haya recetado. Hay que consultarle antes de tomar cualquier fármaco pues pueden producir malformaciones en el feto. Lo que si es necesario llevar es el protector solar, a poder ser sin parabenes, pues los cambios hormonales afectan a la melanina y puede provocar manchas.; y repelente contra los mosquitos pues son transmisores de enfermedades como el dengue y el zika.