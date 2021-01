México: Cierran el zócalo de la Ciudad de México tras retiro de manifestantes

Jorge Ricardo

Ciudad de México.- Todos los accesos al zócalo de la Ciudad de México están cerrados tras el retiro que hizo anoche el gobierno capitalino de casas de campaña vacías de Frena.

Policías y granaderos impiden el paso con vallas metálicas a todo aquel que no logre acreditar que trabaja o vive en la zona, con algunas protestas de comerciantes que tienen sus locales entre la plaza de la Constitución y la primera calle.

Así fue el desalojo del campamento que permanecía en el Zócalo Capitalino, #CDMX, por parte del personal de Servicios Urbanos, a partir de las 21:30 hrs.



Todavía por la mañana una decena de manifestantes de Tabasco fue acompañada por los policías hacia la salida del zócalo por la calle de 5 de Mayo.

"Estamos aquí porque venimos de Tabasco, porque el señor presidente confesó que él mandó a inundar las zonas bajas y las zonas humildes de Tabasco y la Secretaría de Bienestar no está pagando la reparación de daños, hay mucha gente que perdió todo, sus aves de corral su ropa sus enseres y bienestar en Tabasco, es una podredumbre con Javier May, que está incluso dándole a los que no se inundaron, a los hijos, hermanos, cuñadas de los diputados políticos funcionarios de Adán Augusto López", dijo el señor Juan Martínez Estrada.

Adentro quedan en pie algunas casas de campaña, casi frente a la Catedral, con unas 15 personas a la vista, baños portátiles, así como restos de otras casas, basura, polvo de extintores, ropa regada y carteles contra López Obrador.

"Vinieron a retirarnos con golpes, palos y empujones, pero nos defendimos", contó un hombre que caminaba entre los escombros.

El gobierno de la ciudad informó que por la noche fueron retiradas casas de campaña del plantón que desde septiembre se puso en el zócalo, primero adjudicado al Frente Nacional Anti AMLO y que luego, tras una división, se quedó como Plantón México con mucho menos personas. Las autoridades aseguraron que fue para evitar los contagios de Covid-19.

"El zócalo no es propiedad del presidente de la República, el zócalo es un lugar público y donde él, cuando era Oposición y quería denostar al Gobierno en turno, tomaba por asalto a esa plaza del Zócalo y le gritaba oprobio y medio al aquel entonces Gobierno de Peña Nieto, Felipe Calderón y de Fox, y hoy a los ciudadanos libres como nosotros nos están impidiendo el derecho constitucional que nos da un amparo", dijo Martínez Estrada, con un documento que dijo era un amparo otorgado por un juez para permanecer en el zócalo.

En la esquina de 20 de noviembre esta mañana hubo una discusión entre simpatizantes de López Obrador y manifestantes que quedan en el plantón; detrás de la valla una mujer del campamento le tiro un golpe a otra que le reprochaba su protesta contra el presidente.

