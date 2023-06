Ciro Gómez Leyva arremete contra la Fiscalía; 'No les interesa mi atentado'

El periodista Ciro Gómez Leyva arremetió contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por dejar a un lado la investigación sobre el atentado que sufrió hace seis meses.

Por medio de su cuenta de Twitter, el comunicador dijo que al parecer a la Fiscalía no le interesa dar con el autor o autores del crimen, por lo que se ha cuestionado si se debe a incapacidad de la autoridades o complicidad.

Además, destacó que a pesar de que ya pasó medio año y de que han sido detenidas 13 personas implicadas en el ataque que sufrió cuando transitaba en su auto, sigue sin tener idea de quién pudo haber atentado con su vida.

De igual manera, agradeció a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, por el extraordinario equipo de seguridad que le ofrecieron para protegerlo desde el primer momento en que fue víctima del atentado.

Fue el pasado 15 de diciembre de 2022 que Ciro Gómez Leyva fue interceptado por unos sujetos armados. Alrededor de las 23:00 horas, el conductor transitaba en su carro por las calles de la alcaldía Álvaro Obregón, poco antes de llegar a su domicilio.

Cabe destacar que el atentado fue un ataque directo contra el comunicador, y gracias al blindaje de la camioneta que le fue entregada por "Imagen Televisión", fue lo que lo protegió y lo salvó de morir por los impactos de arma de fuego.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL