Beatriz Gutiérrez interpreta tema de biografía de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, difundió otro adelanto del documental “Esto soy”, en el que su esposa, Beatriz Gutiérrez, canta “El Necio”.

De acuerdo con Excelsior, el documental realizado por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra se presentará el 15 de diciembre próximo y para promocionarlo, López Obrador difundió los dotes de canto de su esposa.

Advierte que el cantautor Silvio Rodríguez, su amigo, dio la autorización para utilizar la letra de “El Necio”.

“Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada, entonces la perseverancia se parece a la necedad. Cuando es para una cosa negativa no te sirve de nada; cuando la necedad es para construir un mundo mejor, una mejor familia, una mejor persona hay que ser muy necios, sin duda”, dice sonriendo Gutiérrez Müller al final de la interpretación.

“Para no hacer de mi ícono pedazos / para salvarme entre únicos e impares / para cederme un lugar en su parnaso / para darme un rinconcito en sus altares / Me vienen a convidar a arrepentirme / me vienen a convidar a que no pierda / me vienen a convidar a indefinirme / me vienen a convidar a tanta mierda”, canta.

En el video de cuatro minutos y medio se ve a la esposa del líder de Morena en un estudio de grabación mientras el tabasqueño la admira, la sostiene de la mano y la besa en la frente.

“Les comparto un segundo adelanto del documental “Esto soy”, realizado por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra. Se presentará el 15 de diciembre. Beatriz tiene esa otra virtud. Nuestro amigo Silvio, fraterno como siempre, autorizó utilizar la letra”, escribió el excandidato presidencial en Facebook y Twitter.

La semana pasada, en el Auditorio Nacional, el dirigente presentó el primer adelanto del documental en el que recuerda momentos de su infancia, de su juventud, de su pasaje como estudiante de la UNAM y de su vida política; promete combatir la corrupción y promete que en su gobierno no habrá lujos.