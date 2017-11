No te muevas, si no te doy un balazo: asalto en Chili´s

Agencia

México.- Unos 100 clientes del restaurante Chili´s, ubicado sobre Avenida Universidad, que disfrutaban del partido América vs Tigres, fueron sorprendidos por sujetos armados ingresaron al restaurante para asaltarlos.

De acuerdo con SDP Noticias, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles, cuando dos hombres y una mujer, ingresaron armados al establecimiento, que se encuentra en la colonia Xoco, delegación Benito Juárez, y amagaron a los clientes para quitarles de sus pertenencias.

"Me dijo: 'Dame tus cosas y no te muevas, si no te doy un balazo", relató a Reforma una de las 20 víctimas a las que les quitaron bolsas, carteras y celulares, ¡en menos de un minuto.

Se dijo que tras cometer el atraco, los sujetos huyeron en un vehículo Chevrolet Spark, color plata.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que ya realiza una investigación al respecto por el delito de robo a negocio con violencia.