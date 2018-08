Tema de seguridad nacional será atendido personalmente por AMLO

Redacción

Ciudad de México.- Esta tarde, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa desde su casa de transición, aseguró que le harán frente a la violencia e inseguridad y se concentrarán en generar empleos para jóvenes.

"Se va a trabajar de manera coordinada, con el propósito de garantizar la seguridad pública, me haré cargo personalmente de atender este asunto de interés nacional, todos los días voy a encabezar la reunión desde el Palacio Nacional, desde muy temprano (6 de la mañana), me reuniré con los titulares de la Sedena, Semar, Fiscalía y Secretario de Gobernación".

"La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos"

También informó que habrá mando único, con estricta coordinación, para atender la inseguridad en el país; se crearán 264 coordinaciones territoriales.

"No podríamos en las circunstancias actuales dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de inseguridad y la violencia, la Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos, siendo realistas no se ha podido consolidar a los policías federales, no quiero hacer cuestionamientos, pero tengo que informar con objetividad", señaló López Obrador.

Durante el inicio de gobierno se actuará de manera conjunta para contar con el apoyo del Ejército y de la Marina, para garantizar la seguridad interior en el país, por la gravedad que prevalece.

Aún se está a la expectativa de quienes será el nuevo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Titular de la Sedena será un militar activo: AMLO

“Me reuní con el general de división Salvador Cienfuegos; me dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas. Reiteré que el próximo Secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria”, escribió el tabasqueño en Twitter.