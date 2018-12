Esta es la razón por la que AMLO no fue al funeral de Martha Érika Alonso

Agencia

Ciudad de México. -El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que espera que se conozca toda la verdad (“no vamos a ocultar absolutamente nada”) sobre la tragedia en la que murieron la Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso; su esposo, Rafael Moreno Valle; así como lo pilotos Roberto Coppe y Marco Antonio Tavera y el asistente del Senador, Héctor Baltazar.

De acuerdo con el portal de noticias Sin Embargo, el Jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre por qué no fue a los funerales que se realizaron en Puebla. Dijo que fue creado un ambiente ex profeso “por los conservadores de siempre” y por eso no fue. Calificó el ambiente de mezquino. Llamó “mezquinos” y “neofascistas” a quienes lo atacaron en las redes sociales. Los llamó “ridículos”. Los llamó “lacras”. Citó que hubo una movilización en la red para culpar a su gobierno del accidente, y que no quiso caer en provocaciones. Por eso decidió no ir, insistió.

También te puede interesar: Asegura AMLO disminuir el IVA e ISR en Oaxaca

“Había un ambiente que crearon los conservadores de siempre. No todos, pero sí una minoría que actúan de manera muy mezquina. La derecha, además de la hipocresía y de caracterizarse de ser muy corruptos, son muy mezquinos. Hay un grupo muy mezquino que en redes sociales comenzaron a hablar de la responsabilidad del Gobierno que represento, por eso hubo expresiones de respuestas en el acto que se hizo en puebla y en contra de la Secretaria de Gobierno. Decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación y esperar al día de hoy”, dijo, textual.

Luego se fue duro contra los que crearon la tendencia #AMLOASESINO y que estuvieron generando información en su contra en las redes sociales. Los llamó ridículos. “Hay que saber quiénes son [los responsables de los ataques] para ver si se van limpiando de estas lacras de un medio de comunicación tan extraordinario como son las redes sociales. Es importantísimo que tengamos todos acceso a redes sociales y que podamos interactuar”, dijo.

El Presidente fue cuestionado si tiene identificados a esos “neofascistas”. Dijo que trabajan desde el anonimato, con robots, pero que se está analizando quiénes son.

“Dejen de hacer el ridículo. Sean más responsables y menos ridículos. ¿Cómo se atreven? Imagínense: un país que ha cambiado tanto, que ha cambiado de mentalidad. Pueden haber revoluciones y la gente sigue pensando lo mismo. Los que están anclados en el pasado, los que se quedaron en el almanaque, no entienden que existe una nueva realidad. ¿Cómo se atreven de llevar a cabo una campaña de manipulación si hoy hay millones de especialistas? Cada ciudadano es un comunicador, es un medio de comunicación. Es una sucia, de mala fe, y se les revierte. Ojalá y todo esto sirva para que poco a poco se vaya entendiendo que es una situación distinta. Yo no tengo ni siquiera que defenderme. Me están defendiendo millones de mexicanos”, dijo el Presidente.

“Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie. Tiene que ver con nuestros adversarios, y no con todos. Son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de afectarnos, de mancharnos. No van a lograrlo”, dijo. “La mayoría de los mexicanos está muy consciente de lo que está sucediendo”. El Presidente dijo que “pueden intentar estas campañas sucias pero no prosperan. Ayuda a exhibirlos, a mostrarlos como son: mezquinos”.

“Nosotros no le deseamos mal a nadie”, dijo.

La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero habló sobre las protestas y señalamientos en su contra durante el homenaje realizado el día de ayer para la Gobernadora Martha Erika Alonso y el Senador Rafael Moreno Valle.

“El día de ayer fui a representar al Gobierno de la República en esta ceremonia luctuosa. Ibamos a un duelo, yo quería transmitir que estaba en un momento de duelo y respetar ese momento de duelo. Ibamos con la transparencia y la consciencia tranquila. Aunque haya habido un grupo minoritario creo que de verdad fui recibida con hasta afecto”, dijo. “Estoy muy honrada de que el señor Presidente me haya enviado a esta tarea, concluyó la Secretaría de Gobernación.