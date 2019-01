AMLO pide a su gabinete que den a conocer su patrimonio

Agencia

Ciudad de México.-Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación (Segob), Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública (SEP), Josefa González Ortiz Mena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Rocío Nahle García, secretaria de Energía (Sener), no han hecho públicas las declaraciones de su patrimonio y si tenían un conflicto de interés por desempeñar sus funciones, publicó el Sol de Tijuana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó hoy por la mañana que ningún miembro de su gabinete puede ocultar esta información si quiere permanecer en éste. Rocío Nahle García, senadora de Morena con licencia, no ha enviado su declaración patrimonial a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la entidad encargada de publicar la información.

A la titular de la Sener le quedan unos 36 días para hacer pública si es dueña de casas, automóviles, joyas, relojes, obras de arte, así como si cuenta con créditos, inversiones, deudas y si tiene alguna relación que pueda desencadenar en conflicto de interés.

Todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México manifestó que por cuestiones de índole moral todos sus funcionarios deben mostrar sus bienes.

“El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”, declaró el mandatario, quien muestra su patrimonio acumulado durante su vida.

La secretaría de Gobernación, el secretario de Educación Pública, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales se negaron a hacer público su situación patrimonial y si tienen un conflicto de interés.

Los tres funcionarios solo dejaron que la Secretaría de la Función Pública muestre la experiencia laboral desempeñada, así como su grado de estudios alcanzados durante su vida.

Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandra Frausto Guerrero, secretaría de Cultura, Graciela Márquez Colín, secretaría de Economía (SE), Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo (Sectur), publicaron en tiempo y forma su situación patrimonial.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud (SSA), José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), permitieron conocer de que son dueños en este momento.

Luisa María Alcalde Luján, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), María Luisa Albores, secretaría del Bienestar, Román Mayer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder), hicieron público toda su riqueza.

Del gabinete ampliado ya cumplieron con sus obligación Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicano (Pemex), y Germán Martínez Cázares, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).