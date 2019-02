No acepto cambios a la Guardia Nacional: AMLO

AGENCIAS

Ciudad de México.-Luego de que organizaciones de la sociedad civil, académicos y artistas le han solicitado aceptar un cuerpo civil de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los legisladores federales que discuten la creación de dicho cuerpo de seguridad, que no acepta cambios al proyecto, porque en caso de haberlos significaría simulación.

“Está por resolverse este asunto en la Cámara. También decirle, con todo respeto a los legisladores, que no acepto como titular del Ejecutivo la simulación. Una reedición de la Policía Federal sería lo mismo ¿desde cuándo se tiene la Policía Federal? Miren el resultado; no ha funcionado desde que se creó la Policía Federal y muchos problemas de corrupción en compras de equipos, en suministro de alimentos, todo esto que estamos ahora, desgraciadamente, heredando. Ya no queremos eso, ya no podemos seguir con la simulación de siempre”, manifestó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que ha estado pendiente de las opiniones de todos los grupos acerca de la aprobación ayer en el Senado de la Guardia Nacional, así como de su iniciativa de convertir delito grave el robo de combustible, el fraude electoral y la corrupción.

Indicó que ha encontrado una actitud de rechazo en bloque por parte del PAN y de algunos dirigentes del PRI. Planteó que ojalá cambien esa actitud porque no ayuda, y se requiere de la Guardia Nacional, porque hay un problema serio de inseguridad y violencia.