AMLO podría aceptar el NAIM si empresarios se hacen cargo

Agencia

Ciudad de México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que sí podría admitir la opción de continuar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, dado que el empresario Carlos Slim y otros han manifestado ya su interés en reducir los costos de la obra, así como hacerse cargo del financiamiento total del proyecto mediante una concesión del gobierno federal.

“Tengo información de que hay empresarios como Carlos Slim y otros que tienen inversiones en el aeropuerto que se está construyendo en Texcoco, que se puede terminar el aeropuerto con un costo menor, si se abarata materiales, si se compran materiales en México, si se fortalece el mercado interno (...) Lo que plantea Slim es que se pueden reducir los costos, y lo que más importa, que podrían hacerse cargo de la inversión, sin que se utilicen recursos del presupuesto. En ese caso sí podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra”, dijo Obrador.

De acuerdo con El Economista, aunque no ofreció mayores detalles sobre la oferta que hizo el sector privado, entre las constructoras volvió a surgir el tema de la concesión como la mejor opción para que no se detenga la obra, que tiene actualmente un avance global de 32 por ciento.

En abril pasado, Carlos Slim afirmó que el nuevo aeropuerto debió haberse desarrollado bajo el modelo de concesión porque es “una inversión atractiva”.

“Claro que las empresas están interesadas en lograr la concesión de la obra, en este momento o cuando se termine y solamente lo operen de la misma manera que los aeropuertos que se concesionaron. Es un negocio que pinta muy bien por el crecimiento de transporte de pasajeros que tiene el centro del país”, comentó una persona cercana al consorcio Constructora Terminal Valle de México (CTVM).

Dicho grupo está a cargo de la construcción del edificio terminal, que implica cerca de 95,000 millones de pesos y es el contrato de mayor monto, y está integrado por Operadora Cicsa, de Carlos Slim, GIA, Prodemex, La Peninsular, Acciona, ICA y FCC Construcción.

En su video, López Obrador aseveró que la decisión final de seguir la obra de Texcoco o cancelarla para construir dos pistas en Santa Lucía será mediante la consulta que se realizará a finales de este mes. “Voy a seguir siendo objetivo en todo, que voy a actuar con imparcialidad. No es que me esté inclinando por una o por otra opción, quiero dar todos los elementos”, aseveró.

Obrador dijo que el próximo jueves el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ofrecerá una conferencia para mayores detalles de este tema, pues dijo que además —mientras se construye el nuevo aeropuerto— se tendrá que resolver la saturación del actual aeropuerto con otras opciones, que podrían ser los aeródromos de Toluca, Puebla y Morelos.

El presidente electo se dijo preocupado de que se está solicitando 88,000 millones de pesos del presupuesto público, “esto no es posible; nosotros no podríamos financiar esto”, aseveró.

López Obrador argumentó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ya presentó un informe en el cual consideró viable la operación simultánea del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y el eventual de Santa Lucía. Dijo que el próximo lunes recibirá un nuevo informe de especialistas franceses que también evaluarán esa situación.

Campaña en favor del NAIM no se canceló, se pospuso: SCT

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que él tomó la decisión de “diferir” una campaña a favor del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y rechazó que ésta se haya “bajado” como lo planteó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Diferimos la campaña, no es que se haya bajado, diferimos una campaña que había porque no es un momento propicio para entrar en una confrontación de sí (o) no, más que bajarla la diferimos. Va a venir después”.

En entrevista posterior a la ceremonia por los 25 Años de la Autoridad de Competencia en México, rechazó que esto signifique “intervenir” en las decisiones del gobierno actual y subrayó que es “hacer las cosas civilizadamente”.

“Yo creo que es hacer las cosas civilizadamente y con tranquilidad, no está obstaculizando nada, ni estamos dejando que obstaculice nada, estamos avanzando en todo”, refirió. Al cuestionarle la alusión de López Obrador a un estudio sobre la viabilidad de las operaciones del aeropuerto de Santa Lucía junto con el actual, Ruiz Esparza dijo que los estudios que se han elaborado en cuatro años fueron llevados a cabo por los especialistas internacionales más destacados.

“Todos los estudios autorizados durante cuatro años están dados, son los mejores especialistas del mundo”, indicó. En este sentido se le cuestionó si el presidente electo está siendo imparcial al insistir en la posibilidad de habilitar Santa Lucía, a lo que dijo que “cada quien su voluntad y su decisión”.