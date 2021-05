‘Clases presenciales continuarán pese a brotes de Covid-19’, AMLO

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no parar las actividades presenciales en las escuelas si se detecta algún brote de Covid-19. Se deberá continuar tomando las medidas necesarias, pues es importante el regreso de los alumnos a clases.

"Hay que aislar si se encuentra un contagio, un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola, sino lo diríamos.