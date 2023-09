Sheinbaum llama a superar agravios y unirse a su proyecto

Al iniciar en Morelia su tercer recorrido por el país, Claudia Sheinbaum llamó ayer a los militantes de Morena y de otros partidos a dejar atrás los agravios y sumarse al proyecto que encabeza para ganar la elección presidencial de 2024.

Fiel alumna del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México marcó las diferencias que desde su perspectiva separan a las dos opciones políticas que hasta el momento han definido a sus candidatas.

"Ellos representan la guerra y nosotros representamos la construcción de la paz; ellos, del otro lado, representan la corrupción, nosotros en la transformación representamos la honestidad, la honradez; ellos representan los privilegios, nosotros representamos los derechos del pueblo de México”.

Sheinbaum, quien primero como Jefa de Gobierno recorrió el país dando conferencias y después como "corcholata" lo volvió hacer para ganar la encuesta interna de su partido, ayer arrancó su tercer periplo y lo hizo en Morelia, inspirada en los pasos que en su momento dio su mentor tabasqueño.

"Le preguntaba a la doctora por qué eligió Morelia para iniciar esta gira y esta gran convocatoria al pueblo de México y ella me recordó que en enero del 2017 Andrés Manuel López Obrador, desde aquí, desde Morelia, lanzó el Acuerdo para el Renacimiento de México, donde muchas personalidades, muchos mexicanos y mexicanas libres decidieron sumarse a su propuesta de cambio",

refirió el líder de Morena, Mario Delgado.

En Morelia, Michoacán firmamos el primer Acuerdo de Unidad para la Transformación. Se sumaron académicos, entre ellos la primera rectora de la Universidad Michoacana de SNH, empresarios, indígenas, artesanas, artistas, presidentes municipales de otros partidos, muchas personas… pic.twitter.com/u2qwzZNzhO — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 18, 2023

Sheinbaum dio a conocer el Acuerdo por la Transformación en el que convocó a morenistas y a miembros de otras filiaciones partidistas a sumarse a su proyecto y a suscribir el documento leído por Delgado en un auditorio repleto de simpatizantes.

"Se trata de sumar ahora, de sumar a hombres y mujeres de buena voluntad, de distintas clases sociales, de distintas religiones, de distintos oficios, de distintas profesiones que firman este Acuerdo de Unidad para la Transformación de México".

La ex Jefa de Gobierno estuvo acompañada por el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien no subió al templete para evitar una posible sanción del Instituto Nacional Electoral (INE).

También estuvieron presentes otras ex "corcholatas", como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco. El ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no acudió a la cita, pero envió como "representante personal" al diputado Leonel Godoy.

El Acuerdo de Unidad para la Transformación, subrayó Sheinbaum, tiene como propósito lograr la unidad necesaria para ganar la elección presidencial del próximo año y garantizar la preservación de los logro obtenidos por la llamada cuarta transformación.

"Entramos a un proceso nuevo, una nueva etapa del movimiento, y el objetivo es ganar el 2024, defender los logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador y avanzar más en la transformación, defender los nuevos derechos sociales, la pensión a adulto mayor, las becas de jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, defender los programas que llegan a 30 millones de familias en nuestro país, igual defender a Pemex, defender a la Comisión Federal de Electricidad", reiteró.

(Con información de Reforma)