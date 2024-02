Claudia Sheinbaum crítica foto de Xóchitl con Felipe Calderón

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que la foto de su contrincante Xóchitl Gálvez con el expresidente Felipe Calderón refleja que la Oposición va a declarar nuevamente la guerra contra el narcotráfico.

Cuestionada sobre la violencia en México y los ataques de los que han sido víctimas candidatos, Sheinbaum aseguró que habrá una elección pacífica.

La ex Jefa de Gobierno reconoció que hay zonas en el País donde la Secretaría de Seguridad Federal tiene mapeada los focos de mayor violencia y ahí se está trabajando con el INE, para tener mayor vigilancia en esos lugares.

Incluso, afirmó que ella no siente ningún riesgo. Precisó que tiene un apoyo de seguridad de la Sedena discreto.