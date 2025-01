Claudia Sheinbaum felicita a Donald Trump en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó en redes sociales al presidente Donald Trump tras su investidura y abogó para que el diálogo, respeto y cooperación serán símbolo de la relación de México con Estados Unidos.

publicó en su cuenta de X.

Horas antes, en su conferencia matutina de hoy, Sheinbaum aseguró que el gobierno de México "está listo" para trabar con la administración de Trump, y expresó su confianza en llegar a "acuerdos", especialmente la crisis migratoria.

Por su parte, el saliente primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo

Congratulations, President Trump. ⁰

Canada and the U.S. have the world’s most successful economic partnership. We have the chance to work together again — to create more jobs and prosperity for both our nations.