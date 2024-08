Claudia Sheinbaum llama a preservar el legado de AMLO

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, destacó la importancia de preservar el legado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y llamó a la unidad de Morena durante un mensaje de celebración en el Teatro Metropólitan.

Sheinbaum enfatizó que la responsabilidad de continuar con el proyecto de transformación recae en su equipo, pues AMLO está por concluir su ciclo como presidente.

"Tenemos una tarea enorme por delante. En muy poco deja y cierra su ciclo el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador, y siempre vamos a guardar su legado de este gran dirigente, de este gran presidente, pero nos toca seguir unidos, seguir construyendo porque nos debemos al pueblo de México ", afirmó Sheinbaum, quien fue recibida con aplausos por parte de la militancia.

Sheinbaum sugiere actualizar los estatutos

En su discurso, Sheinbaum también hizo un llamado a la organización interna de Morena. Sugirió la convocatoria a un congreso en septiembre para elegir a la nueva dirigencia del partido y actualizar los estatutos, adaptándolos al nuevo proceso de transformación que enfrenta el país.

"Pienso que es sólo una sugerencia y se actualice este nuevo proceso de la transformación, nuestros documentos básicos, nuestros estatutos que separen la labor del partido y del Gobierno", expresó la Presidenta electa, destacando la importancia de mantener la coherencia y el compromiso con los principios del movimiento.

Con este mensaje, Sheinbaum refuerza su compromiso de continuar con la Cuarta Transformación iniciada por AMLO, asegurando que no se desviará de los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

(Con información de Reforma)