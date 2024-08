Sheinbaum, presidenta electa: TEPJF anuncia fecha de constancia

Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de México, recibirá su constancia como presidenta electa el próximo 15 de agosto, según lo anunciado por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto.

Este reconocimiento formal sigue a las votaciones en las que Sheinbaum obtuvo una amplia mayoría.

En declaraciones recientes, la magistrada presidenta del Tribunal, informó que la sesión para discutir la entrega de la constancia de mayoría está programada para el miércoles 14 de agosto. En caso de aprobación, la entrega oficial de la constancia se llevará a cabo el jueves 15 de agosto.

Esta fecha marca un antes y después en la política mexicana, con Claudia Sheinbaum preparándose para asumir la presidencia el 1 de octubre de 2024.

En un video compartido en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum expresó su agradecimiento y destacó que la entrega de la constancia representa un reconocimiento oficial como presidenta electa de México.

Sheinbaum afirmó que asumirá la presidencia como la primera mujer en el cargo, con el compromiso de continuar con la transformación de México, iniciada por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

Pardo subrayó que uno de los objetivos de su administración será avanzar en reformas constitucionales, apoyada por la mayoría legislativa que tendrá en la Cámara de Diputados y el Senado.

Explicó que el TEPJF debe ratificar el número de legisladores que corresponde a cada partido político, y que las reglas para la asignación de escaños han sido consistentes con la Constitución y las leyes electorales.

A pesar de las críticas de la oposición sobre una posible sobrerrepresentación, Sheinbaum rechazó estas acusaciones como infundadas. En su lugar, enfatizó que el TEPJF debe seguir el mismo proceso que en elecciones anteriores para asignar los escaños.