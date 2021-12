Clyo Mendoza denuncia a hombre que la acosó en un bar de Oxaca

La joven escritora y poeta Clyo Mendoza denunció mediante sus redes sociales haber sido víctima de acoso sexual, cuando se encontraba en un conocido bar del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

Mendoza explicó en su cuenta de Instagram que el hombre que la acosó fue defendido por personal del bar, quienes tras el incidente la insultaron a gritos, trataron de pegarle e incluso intentaron golpear al amigo que la acompañaba.

"El pasado viernes en el bar Convivio Luis Felipe Rodríguez Martínez, mejor conocido como Teak, me acosó sexualmente (me pellizcó las nalgas y luego me vio de manera retadora) a lo que reaccioné con gritos y un empujón. El tipo en cuestión corrió a la barra a decir que yo lo estaba violentando y él y el barman empezaron a decirme que me fuera de manera violenta" señaló en su denuncia