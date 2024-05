CNTE anuncia paro de labores pese a diálogo con AMLO

A pesar de las mesas de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que se manifestará en las calles e iniciará un paro de labores el próximo 15 de mayo.

Tras un encuentro en Palacio Nacional, integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE advirtieron que está en manos del mandatario resolver sus demandas y evitar que miles de niños se queden sin clases.

"De él depende (el paro). Si el mismo 15 de mayo nos resuelve, él puede detener el paro. De él depende que los niños de las escuelas del País no se queden sin clases. Solo se quedarán sin clases si no tiene una resolución" , manifestó al salir de la reunión la maestra Eva Hinojosa Tera , secretaria general de la CNTE en Michoacán.

Los docentes acordaron con el Jefe del Ejecutivo que el Día del Maestro les entregue una respuesta final a su pliego petitorio, que incluye una contrarreforma educativa y en materia de pensiones, nómina federalizada, aumento salarial, atención a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reconocimiento del Programa de la CNTE, reinstalaciones pendientes y pago de adeudos.

Según los profesores, López Obrador se dijo respetuoso de las movilizaciones anunciadas por la Coordinadora, que incluirán una marcha desde San Cosme hasta el Zócalo, donde pretenden instalar un plantón.

Los disidentes sindicales aseguraron que el mandatario les garantizó que no habrá represión, pero no les ofreció certeza sobre temas específicos como las reformas.

"Nos vamos a paro precisamente porque no hay una respuesta clara de resolución con temas centrales que es la reforma educativa, la Ley del Issste, que son centrales, y que no se va a resolver la problemática existente si no se aprueba completamente la reforma educativa" , refirió Hinojosa.