CNTE abandona paro en CDMX para seguir con ciclo escolar

CIUDAD DE MÉXICO.- A 16 días de haber iniciado un plantón en Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), integrantes de las Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decidieron regresar a sus estados de origen.

En conferencia de prensa, Eloy Hernández López, dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, reconoció que no lograron su objetivo de reiniciar la mesa de negociación con autoridades federales y la reinstalación de maestros cesados, informa el portal El Financiero.

“Quizá no tenemos los resultados que queríamos, sin embargo, lo que sí nos llevamos es la participación activa y decidida de nuestros compañeros y compañeras en cada uno de los estados que aglutinamos la Coordinadora Nacional y también decimos claramente que la lucha no concluye, la lucha sigue, la lucha seguirá en para poder cumplir con las exigencias de nuestra base”, indicó.

De esta manera, maestros de Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas vuelven a sus entidades para concluir el ciclo escolar, de acuerdo con Enrique Enríquez Ibarra, líder de la Sección IX de la Ciudad de México.

Añadió que ya preparan la siguiente etapa de la lucha para la recta final del sexenio.

“Hoy cerramos una etapa, esta última de este sexenio, pero no queremos decir que ya nos vamos, no vamos a descansar, no, vamos a regresar todos a nuestras comunidades porque tenemos un compromiso pactado con nuestros padres y madres de familia, tenemos un compromiso con nuestros alumnos para este cierre del ciclo escolar y haremos los balances necesarios y las pláticas necesarias con cada uno de ellos para seguir adelante, nos vamos a las regiones a trabajar la siguiente etapa de lucha”, puntualizó.

Los líderes informaron que los plantones también se levantan en Oaxaca, Chiapas y Guerrero y descartaron movilizaciones para el próximo 1 de julio, día de las elecciones.