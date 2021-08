CNTE retienen a AMLO; “No puedo someterme a chantajes” les responde

MÉXICO.- Esta mañana de viernes, luego de que integrantes de la Sección Siete de la CNTE impidieron el paso al presidente Andrés Manuel López Obrador a la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para participar en su mañanera, el titular del ejecutivo grabó un video en el que señaló que no se sometería a grupos de intereses creados.

Video para la ‘mañanera’ desde el bloque de los docentes

Desde su vehículo, en medio del bloqueo, López Obrador contó que estaba a punto de llegar al cuartel en Tuxtla Gutiérrez para participar en la reunión de seguridad, pero un grupo de maestros de la CNTE le impidió la entrada "bajo la condición de atenderlos de inmediato".

"Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente ser rehén de nadie (...) Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado", declaró.