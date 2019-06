Colapsa ISSSTE-Querétaro por falta de elevadores

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Hospital General del ISSSTE en Querétaro anunció la suspensión de todos sus servicios, excepto urgencias y hospitalización, debido a que los elevadores no sirven.



Uno no funciona desde hace 14 meses y el otro desde el domingo, cuando se descompuso con personas dentro que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos.



La directora del hospital Diana Yudith Miranda Salazar, notificó el pasado 10 de junio, mediante oficio, que entraban en contingencia de operatividad.



"La falta de elevadores ha ocasionado que no se puedan subir y bajar a los pacientes de hospitalización de los tres pisos a quirófano, al área de cuidados intensivos, endoscopía, traslado de cuerpos al mortuorio, subir alimentos y ropería, toma de muestra de laboratorio y de estudios radiológicos, así como RPBI", se indicó.





También te puede interesar: Protestas en diversos estados por despidos en el Issste

Para evidenciar el problema, una enfermera del hospital grabó y difundió un video del momento en el que cinco camilleros bajan con dificultad un cadáver ensabanado casi a rastras por las escaleras.





En denuncias públicas, el personal atribuye la responsabilidad al encargado de despacho de la delegación estatal del ISSSTE, que "no ha movido un dedo" desde la salida del delegado Cándido Pérez para conseguir la operación de los elevadores.



El personal de ese hospital ha reportado otras carencias, como falta de lavadoras para la ropa de cama y batas, hasta medicamentos de primera necesidad, además de despidos.