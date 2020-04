¿Cómo actuar ante un posible terremoto en tiempos de coronavirus?

MÉXICO.- La contingencia sanitaria actual provocada por la pandemia de coronavirus no exime a las poblaciones de los fenómenos naturales que se puedan manifestar en las diferentes regiones del país. No se trata de terribilizar el panorama actual, sino de estar prevenidos ante cualquier circunstancia en la que la mano del hombre no tiene control sobre las manifestaciones de la madre naturaleza. En este caso, el Servicio Sismológico Nacional se dio a la tarea de recomendar a la población para aprovechar este tiempo de confinamiento para preparar un Plan Familiar y Mochila de Emergencia en caso de un sismo.

De acuerdo con el portal Forbes, es necesario estar atentos y saber que hacer frente a un terremoto, ya que México se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor sismicidad a nivel mundial.

El Sismológico Nacional también recordó que es buena oportunidad para que revises la seguridad dentro de tu vivienda: asegura objetos que puedan volcarse durante un sismo, revisa el buen estado de las instalaciones de agua, luz, gas y sanitarias.

Otra recomendación es estar atento a otros fenómenos que puedan afectar tu localidad y que se indican en la Agenda de Riesgos, para este mes y los subsecuentes.

En caso de sismo durante la contingencia, aplica las medidas de protección civil que ya conoces y guarda sana distancia



¿Qué hacer durante un sismo?

La Universidad Autónoma de México (UNAM) lanzó en su sitio oficial una serie de recomendaciones para actuar frente a un desastre natural, como lo es un sismo. Te las compartimos a continuación: